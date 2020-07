Jarosław Gowin wicepremierem i szefem superresortu? "Ta opcja jest na stole"

- On znów "gowinuje". Snuje rozważania w stylu - być czy nie być w rządzie. Tyle że na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim powiedział, że chce wrócić na stanowisko wicepremiera i zapewnił, że zostanie w koalicji do następnych wyborów parlamentarnych – mówi nam polityk PiS.

Jarosław Gowin podał się do dymisji w kwietniu, rezygnując z fotela wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zrobił to w proteście przeciwko organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja. Jego funkcje w rządzie Zjednoczonej Prawicy zajęli wówczas inni politycy Porozumienia.

Połączenie tych dwóch resortów zakłada jesienna rekonstrukcja rządu. Potwierdził to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu. - To jedna z koncepcji konsolidacji rządu – mówił w piątek rano Marek Pęk.

Słowa Ryszarda Terleckiego oznaczałyby obcięcie wpływów Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. - Jarosław Kaczyński chce im w ten sposób pokazać miejsce w szeregu. Nie lubi, gdy ktoś próbuje go trzymać w szachu lub zwiększyć wpływy. Ziobro za bardzo atakuje premiera, a Gowin naraził się, doprowadzając do kryzysu tuż przed wyborami prezydenckimi – mówi nam polityk PiS.

Do zapowiedzi PiS, by koalicjantom odebrać po jednym resorcie odniósł się Zbigniew Ziobro. - To zależy, jakie są plany. Jeśli nie chce się walczyć o ambitne cele, to można większość ministrów pozwalniać, okroić skład. Ale jeżeli chcemy dokonywać realnych zmian w Polsce, to w ministerstwach muszą być kompetentni ludzie. Najpierw powinniśmy określić cel i priorytety. Wtedy będę mógł odpowiedzieć, jak skonstruować rząd, by ten cel osiągnąć – mówi w piątek Zbigniew Ziobro. I dodaje: - Teraz jest umowa, która nas wiąże w koalicji, oczekujemy jej realizacji.