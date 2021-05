Jak uderzyć Aleksandra Łukaszenkę po kieszeni? Współpracownicy Ramana Pratasiewicza podsuwają trop

- Sankcje gospodarcze mają działanie długofalowe, spowodują, że reżim zacznie erodować, ale to nie będzie tak, że Łukaszenka zostanie rzucony na kolana w kilka miesięcy. Sankcję mogą skłonić dyktatora do tego, że zechce on handlować więźniami politycznymi. Mam jednak poważne wątpliwości, czy po krwawych wydarzeniach w kraju on sam powinien być uczestnikiem dialogu o przyszłości Białorusi - komentuje Kamil Kłysiński.