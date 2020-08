Kobieta, która zmieni Białoruś? Swietłana Cichanouska, czyli rywalka Aleksandara Łukaszenki

Swietłana Cichanouska, czyli żona opozycyjnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, stała się główną rywalką Aleksandara Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Na jej wiecach wyborczych gromadzą się tłumy Białorusinów. Ostatnio pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co w historii współczesnej Białorusi się nie zdarzało . Niezależni dziennikarze nie kryli emocji, pisali o "rekordowym tłumie".

Swietłana Cichanouska weszła do gry zastępując swojego męża Siarhieja, który został zatrzymany, a później odmówiono rejestracji jego komitetu. Poparli ją również inni kandydaci, którym odmówiono startu, czyli Wiktar Babaryka i Walery Cepkała. Cichanouską wspiera dziś Marija Kaliosnikowa, szefowa komitetu Babaryki, i Weronika Cepkała, żona Walerego. Tak trzy kobiety stanęły na czele białoruskiej opozycji.

Swietłana Cichanouska, czyli symbol protestów na Białorusi

Zobacz też: Prorosyjscy separatyści łamią zawieszenie broni. Kijów mocno zaniepokojony sytuacją

Cichanouska zapewnia podczas wieców, że chce wygrać te wybory, a zaraz po nich rozpisać kolejne . W pełni demokratyczne, z zachowaniem wszelkich standardów, do których zostaną dopuszczeni wszyscy kandydaci. Wzywa również prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do udziału w przedwyborczej debacie. I zawsze pojawia się w towarzystwie Mariji Kaliosnikowej i Weroniki Cepkały.

- Udało im się zrobić coś, co nie zdarzyło się od już wielu lat. Zebrały wokół siebie wszystkich ludzi, z różnych warstw społecznych. To widać na wiecach - stwierdza Julia. - Widać też, że dużo i ciężko pracują, próbują przeprowadzić tę kampanię inaczej, niż to było w poprzednich latach - ocenia.