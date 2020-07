Białoruś. Rekordowy wiec polityczny opozycji. "Tłumy wciąż ciągną na spotkanie"

Spotkanie w stołecznym parku Przyjaźni Narodów rozpoczęło się o 17 czasu mińskiego (godz. 16 w Polsce) i od tamtej pory ciągle nadchodzą nowi uczestnicy. "Co najmniej 34 tysiące osób przeszło przez kontrolę bezpieczeństwa. To stan na godzinę 20:30. Nadal tysiące osób stoją w kolejce i słuchają przemówień" - relacjonuje na Twiiterze Franak Viacorka. Niezależny dziennikarz białoruski nie kryje emocji - według niego liczba uczestników jest "rekordowa", a tłumy "wciąż ciągną na spotkanie".

Swietłana Cichanouska nieoczekiwanie dołączyła do walki o fotel prezydencki tuż po tym, jak jej mąż został zatrzymany i aresztowany. Przemawiając w czwartek do mieszkańców Mińska, ujawniła główne postulaty, z jakimi idzie do najbliższych wyborów. Przede wszystkim opozycjonistka domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Następnie chce przeprowadzić ogólnokrajowe referendum, które ma przywrócić konstytucję z 1994 roku. Tamta ustawa zasadnicza przewidywała kadencyjność urzędu białoruskiego prezydenta.