Raman Pratasiewicz zatrzymany. Protesty w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu

- Wiemy tylko to, że do tej pory adwokat Pratasiewicza nie został do niego dopuszczony. Jesteśmy już pewni, że Raman jest bity, a służby nagrywają kolejne filmy z jego udziałem - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Sciapan Puciła. Białoruski opozycjonista, dziennikarz, założyciel kanału Nexta i przyjaciel Pratasiewicza zapowiada publikację kolejnego filmu śledczego.