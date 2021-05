Sciapan Puciła dla WP: Nie zdziwię się, jeśli Łukaszenka osobiście bił Pratasiewicza

- Jeśli reżim zechce, to Raman przyzna się do wszystkiego, najbardziej absurdalnych rzeczy. Metody używane przez białoruskie KGB są drastyczne. To nie tylko tortury, ale również podawanie substancji chemicznych. Wiemy to od ludzi, którzy przez to przeszli. To substancje, które powodują, że zatrzymany powie wszystko, czego tylko będą chcieli – podkreśla Sciapan Puciła.