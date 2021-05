Dramatyczny apel matki Pratasiewicza. "Trzymaj się synu, wyciągniemy cię"

Trzymaj się synu, wyciągniemy cię – tak matka Ramana Pratasiewicza zwróciła się do zatrzymanego na Białorusi dziennikarza. W Warszawie zwołano konferencję prasową, na której bliscy Pratasiewicza zaapelowali do krajów UE i USA o pomoc w uwolnieniu Ramana. Według nich wszystko wskazuje na to, że jest torturowany, a oni sami otrzymują pogróżki.