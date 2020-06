Jak głosować? Godziny otwarcia lokali wyborczych w wybory 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy

Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Godziny otwarcia lokali wyborczych w wybory 2020

Jak głosować korespondencyjnie i stacjonarnie w wybory 2020?

Jeżeli wiesz już, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy, to udaj się tam w godzinach 7-21. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna), który okażesz podczas odbierania karty do głosowania. W lokalu wyborczym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, dlatego zabierz ze sobą również maseczkę lub część odzieży, która ci to umożliwi.

Jeżeli głosujesz korespondencyjnie, kartę do głosowania wypełniasz tak samo jak w przypadku głosowania stacjonarnego. Z tą różnicą, że wypełnioną kartę wkładasz do oznaczonej koperty i zaklejasz ją, zamiast wrzucić do urny. Następnie pamiętaj o wypełnieniu oświadczenia o samodzielnym i tajnym oddaniu głosu. Całość zapakuj do koperty zwrotnej i zanieś do lokalu wyborczego, w którym jesteś ujęty w spisie wyborców.