Jak głosować w wybory 2020? Gdzie znajdziesz lokal wyborczy? Lista kandydatów na prezydenta

Jak głosować w wybory 2020?

Głosujesz korespondencyjnie? Jeśli tak, to kartę do głosowania wypełniasz w ten sam sposób, co osoby głosujące w lokalach. Jednak, zamiast wrzucić głos do urny, chowasz go do specjalnie oznaczonej koperty i zaklejasz. Następnie powinieneś wypełnić oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu korespondencyjnym. Pakiet powinieneś wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub zanieść do urzędu do 26 czerwca. Jeśli tego nie zrobiłeś nic straconego. Wypełniony pakiet w dniu wyborów zanieś do lokalu wyborczego, w którym jesteś ujęty w spisie wyborców.