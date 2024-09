Izrael zaatakował Bejrut. 10 wyższych dowódców Hezbollahu nie żyje

W ostatnich dniach doszło do kolejnego zaostrzenia na linii Izrael-Hezbollah, co budzi obawę o wybuch pełnowymiarowej wojny. Wspierany przez Iran Hezbollah od wybuchu wojny w Strefie Gazy regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z kontratakami. Wzajemne działania doprowadziły do ewakuacji ponad 100 tys. cywilów z obu stron granicy.