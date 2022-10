Mają najlepszy wywiad na świecie. Nowy sojusznik po stronie Ukrainy

- Byłby to również poligon dla izraelskich systemów rozpoznania, systemów radioelektronicznych i broni do niszczenia ich. Jakiś czas temu izraelskie wojsko informowało, że ich systemy są nieskuteczne na nisko latającą broń, chociażby na pociski manewrujące (m.in. w ten sposób argumentowano odmowę ich przekazania Ukrainie - przyp. red.). Wyglądało to na zasłonę dymną, bowiem Izrael - podobnie jak USA, Francja czy Wielka Brytania - nie przepuściłyby okazji, by przetestować swoje systemy - mówi Marcin Faliński.