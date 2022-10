Putin szykuje atak z Białorusi? Ekspert: Rosjanie ugrzęzną w błocie

- Jeżeli próbowaliby się przebijać, spotkałoby ich to, co w pierwszych dniach pod Kijowem. Byłoby to bezsensowne z punktu widzenia wojskowego. A jeżeli mieliby planować odcięcie zachodnich szlaków transportowych Ukrainy, to nie mają do tego środków i ludzi. Tam nie ma żołnierzy. To prawdopodobnie w większości rezerwiści. Wygląda, że przerzucono ich tam, by zrobić im ćwiczenia frontowe. I jeszcze jedna kwestia: skoro wywożą z Białorusi sprzęt, który trafia do Rosji bądź na front, to czym oni mieliby atakować? - pyta retorycznie prof. Daniel Boćkowski.