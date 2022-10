Zdecydowane słowa Zełenskiego. Mówi o "bierności Izraela"

Izrael pomoże Ukrainie?

Ukraiński prezydent stwierdził, że sojusz między Rosją a Iranem nie miałby miejsca, gdyby Izrael podjął decyzję o zapewnieniu Ukrainie systemów obrony powietrznej podczas inwazji Rosji na Krym w 2014 r. - To jest decyzja waszych rządów… aby nie denerwować Kremla, która została przyjęta dawno temu – powiedział Zełenski. - Gdybyśmy natychmiast zabezpieczyli nasze niebo w obliczu zagrożenia rakietami i dronami, Rosja nie miałaby teraz nawet motywu, by udać się do Iranu i zaoferować mu coś w zamian za pomoc w terrorze - dodał.