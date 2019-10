Izabela Leszczyna podczas debaty wyborczej TVN. Kim jest reprezentantka Koalicji Obywatelskiej?

Izabel Leszczyna – posłanka, nauczycielka, samorządowiec, matka i żona. Mało znana szerszej publiczności, mimo iż w sejmowej ławie zasiada już trzecią kadencję. Co warto wiedzieć o przedstawicielce Koalicji Obywatelskiej podczas debaty wyborczej w TVN?

Izabela Leszczyna dostawała pogróżki

W marcu 2019 roku Izabela Leszczyńska na Twitterze opublikowała zdjęcie listu z pogróżkami. - "A to 'pozdrowienia z kwasem w tle' od wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, pewnie prawdziwego patrioty, któremu nie podoba się, że wciąż krytykuję PiS. Niestety nie mam dobrej wiadomości dla nadawcy: wciąż krytykuję, bo oni wciąż robią złe rzeczy, ale za to nie grożę nikomu kwasem na oczy" - " – pisała w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła hasztag "#mowa nienawiści