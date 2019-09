Wybory parlamentarne 2019. Izabela Leszczyna (PO) wygrała proces z posłanką PiS

Wybory parlamentarne 2019 coraz bliżej. Podczas debaty w studiu Jadwiga Wiśniewska (PiS) przypomniała, jak w loterii paragonowej wygrała akurat koleżanka byłej wiceminister z PO. Zdaniem sądu, posłanka partii rządzącej naruszyła w ten sposób Kodeks wyborczy. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę z 2016 roku. Jedną z nagród w loterii paragonowej był wtedy Opel Insignia. Właśnie to auto trafiło do szczęśliwego posiadacza paragonu wylosowanego 18 stycznia 2016 roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zdobywcą samochodu okazała się Grażyna z Częstochowy. "To przyjaciółka Izabeli Leszczyny, byłej wiceminister finansów, która brała udział w tworzeniu loterii" - podawał portal wpolityce.pl.