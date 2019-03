Posłanka PO dostaje pogróżki. "Pozdrowienia z kwasem w tle"

Izabela Leszczyna dostała list z groźbą od anonimowego sprawcy. Nadawca napisał do polityk, że "pomoże jej tylko kwas na oczy". Posłanka uważa, że pismo dostała od wyborcy PiS za krytykę tej partii.

Posłanka Izabela Leszczyna opublikowała w mediach społecznościowych list z groźbą. "A to 'pozdrowienia z kwasem w tle' od wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, pewnie prawdziwego patrioty, któremu nie podoba się, że wciąż krytykuję PiS. Niestety nie mam dobrej wiadomości dla nadawcy: wciąż krytykuję, bo oni wciąż robią złe rzeczy, ale za to nie grożę nikomu kwasem na oczy" - napisała na Twitterze. Do wpisu dołączyła hasztag "#mowa nienawiści".