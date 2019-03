Planował zamach na Sejm i groził politykom. Został aresztowany

Przemysław M. przyznał się do przygotowania zamachu na Sejm. Mężczyzna jest również oskarżony o wysyłanie pogróżek prezydentom polskich miast. W związku z zarzutami 28-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Jak podaje prok. Kalinowska-Zajdak, podejrzany przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Podkreśliła jednak, że mężczyzna nie potrafił do końca wyjaśnić motywów, jakimi się kierował. Zaznaczał, że listy z groźbami kierował do osób reprezentujących różne ugrupowania, a jego czyn nie był motywowany politycznie. 28-letni podejrzany jest bezrobotny. Grozi mu 8 lat więzienia.

Przypomnijmy, w ubiegły piątek do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego trafił list z żądaniem jego dymisji oraz groźbą pozbawienia go życia w razie niepodporządkowania się temu żądaniu. Do przesyłki dodano również łuskę naboju oraz 16 zdjęć z wizerunkami osób pełniących funkcje publiczne. Podobne listy otrzymali również prezydenci Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Poznania, Kielc, Koszalina, Lublina, Szczecina i Torunia, a także były prezydent RP Lech Wałęsa.