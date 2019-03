Lech Wałęsa dostał nabój i pogróżki. "Dał mi 7 dni życia"

Groźby pod adresem byłego prezydenta Lecha Wałęsy w przesyłce z nabojem. O pogróżkach poinformował w mediach społecznościowych sam Wałęsa. Sprawę po jego wpisie sprawdza policja.

"Rodeo Kaczyńskiego"

"Rodeo będziesz miał już niedługo w wyborach" - napisał Wałęsa, odnosząc się do wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim . Myśl rozwinął w programie Wirtualnej Polski. - Prędzej czy później tak będzie. To Kaczyński jest sprawcą wszelkich nieszczęść. Ostrzegałem bardzo dawno temu, ale Polacy mnie nie posłuchali. To, co się dzieje na arenie międzynarodowej - przegrywają 27:1 i mówią: zwycięstwo... Mamy samych nieprzyjaciół przez ich głupie rządy - komentował były prezydent Lech Wałęsa.

Dopytywany, w jakiej roli Kaczyński miałby "wystąpić" na rodeo, odparł: "Przecież nikt normalny w tym kraju nie powie, że to normalne rządy. Pozwoliliśmy, by ludzie nieodpowiedzialny doszli do władzy i mamy to, co mamy".