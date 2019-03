"Życie czy śmierć?" Groził Jackowi Majchrowskiemu. Został zatrzymany

"Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę" - brzmiała wiadomość w przesyłce, która trafiła do krakowskiego magistratu. Jak donoszą media, policja zatrzymała już mężczyznę grożącego śmiercią prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.

"Gazeta Krakowska" donosi, że do urzędu miasta dostarczono przesyłkę, do której dołączony był nabój. W krótkiej wiadomości miały też paść słowa: "Co wybierasz? Życie czy śmierć?"