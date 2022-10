Irańska broń ratunkiem dla Putina? "Takich ataków będzie więcej"

Ostra reakcja Izraela. "Pamiętajmy o wyborach do Knesetu"

Przypomnijmy, że na informacje o przekazywanej Rosji przez Iran broni zareagował przedstawiciel izraelskiego rządu. "Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała pomoc wojskową tak, jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj. To reakcja na doniesienia o planowanych dostawach rakiet balistycznych z Iranu do Rosji. Izrael do tej pory nie angażował się we wsparcie militarne dla Ukrainy.