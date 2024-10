Interwencja u Adama Bodnara. W tle proces z udziałem znanego milionera

''Zaniepokojenie zarówno JW Construction Holding S.A., jak i jej pełnomocników budzi informacja, iż w sprawie toczącego się postępowania karnego złożono pismo do ministra sprawiedliwości, co do treści którego można wnioskować po pytaniach Pana Redaktora, a które to pismo nie jest znane ani Spółce, ani jej pełnomocnikom. Takie działanie może zostać odczytane jako próba wywarcia pozaprocesowej presji na postępowanie" - uważają prawnicy firmy Józefa Wojciechowskiego.