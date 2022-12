Incydent w komendzie przeważył. Amerykanie ominęli polskie służby?

Według informatorów Radia ZET polska strona wiedziała o wjeździe pociągu specjalnego ze strony Ukrainy, ale miała nie wiedzieć, kto nim jedzie. - Na dworcu w Przemyślu nie było naszych służb. Amerykanie zapakowali Zełenskiego w swoje samochody i zawieźli do Rzeszowa, gdzie wsadzili go do swojego samolotu - relacjonuje informator z polskich służb.