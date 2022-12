Zełenski przyjedzie do Warszawy. Polski dyplomata nie wyklucza

Wiceminister był też pytany o strój, militarną bluzę, w którym Zełenski rozmawiał z Bidenem i przemawiał w Kongresie. - Przyzwyczailiśmy się już, że prezydent Zełenski w czasie wojny ma swoisty dress code. Gdybyśmy go dzisiaj zobaczyli pod krawatem, czy w koszuli, mogłoby to być nie do końca spójne z jego wizerunkiem - odparł.