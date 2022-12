Ikoniczny Zełenski w Kongresie. Jak Wałęsa w 1989 roku [OPINIA]

Po drugie, bo Patrioty to też sygnał, że Amerykanie są naprawdę zdeterminowani do tego, żeby pomóc Kijowowi obronić własną niezależność. Do niedawna wydawało się, że tego typu zaawansowana broń jest dla Ukraińców niedostępna. Nagle niemożliwe stało się możliwe. To znakomicie podnosi zdolności obronne Ukrainy, ale też pokazuje, że USA są bardzo mocno zdeterminowane w tym, by pomóc temu państwu.