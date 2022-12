Zełenski z Dudą i Morawieckim? "Spotkanie w Polsce wydaje się oczywiste"

Ambasador zauważa, że wizyta Zełenskiego ma być sygnałem dla całego świata. - Na pewno zwróci uwagę światowej opinii publicznej na to, co dzieje się w Ukrainie. Podkreśli też znaczenie Stanów Zjednoczonych, które intensyfikują pomoc militarną dla Ukraińców. To będzie również istotny sygnał dla Putina. No i znak dla innych stolic ważnych państw, które wciąż są otwarte na pokojowe współżycie z putinowską Rosją - mówi nam Piekło. I dodaje, że wizyta Zełenskiego w USA "może być przełomem dla losów wojny".