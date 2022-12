"Inaczej może być katastrofa". To po to Zełenski leci do USA?

Nowa armia Putina. Czają się 150 km od Ukrainy

Jak wskazuje były dowódca wojska lądowych, w okolicach rosyjskich miast: Woroneża, Kurska i Briańska koncentrowane są rosyjskie oddziały złożone z rekrutów powołanych w trakcie mobilizacji. Te siły znajdują się w odległości 100-300 km od ukraińskiego Charkowa. Według generała, Rosja prawdopodobnie planuje atak z północy, który może odciąć obwód charkowski od reszty kraju. Gdyby to się powiodło, to - zdaniem gen. Skrzypczaka - zadowolony Putin przystąpiłby do negocjacji pokojowych.