Rosja planuje wielką ofensywę. "Wszystkie scenariusze możliwe"

"Nie wolno ich lekceważyć"

Jak zauważa generał Waldemar Skrzypczak, Rosjanie formułują nowe jednostki na północnej granicy Ukrainy. - To, co się dzieje na Białorusi, nieopodal Kurska i Briańska, to jest tworzenie nowych jednostek. Wszystko, co tej pory wycisnęli z mobilizacji, poszło już na front. Teraz wcielenie październikowe szkoli się, żeby najechać na Ukrainę. Moim zdaniem nie uderzą wzdłuż granicy z Polską, ale wzdłuż Dniepru po wschodniej jego stronie, w kierunku na Donbas - twierdzi były dowódca wojsk lądowych.