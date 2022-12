Kaczyński musiał przełknąć gorzką pigułkę. Duda nie odpuścił

Kaczyński przyznał też, że jego zdaniem niemieccy żołnierze, którzy obsługiwaliby baterie Patriot, nie zdecydowaliby się zestrzelić rosyjskiej rakiety. - Jak rakiety pod dowództwem niemieckim będą w Polsce, to jeśli będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem przypadkowym, rakietą ukraińską, to skuteczność jest minimalna. Jeśli będą to rakiety rosyjskie, to dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, że oni zdecydują się strzelać do rakiet rosyjskich - przekonywał prezes PiS na jednym ze spotkań. Jak stwierdził, "rakiety stojące tutaj [w Polsce - przyp. red.] dla ozdoby, to jest wyjście, które ma zalety estetyczne, ale militarnych ani politycznych nie ma".