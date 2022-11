Decyzja w sprawie Patriotów. "To bardzo duży błąd"

- Te rakiety przydadzą się w tej wojnie, ale przydadzą się tam, gdzie będą używane. Jak rakiety pod dowództwem niemieckim będą w Polsce, to jeśli będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem przypadkowym, rakietą ukraińską, to skuteczność jest minimalna. Jeśli będą to rakiety rosyjskie, to dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, że oni zdecydują się strzelać do rakiet rosyjskich - stwierdził w poniedziałek Jarosław Kaczyński.