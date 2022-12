Rosja nie zatrzyma się nawet w Boże Narodzenie. Kijów ujawnia plan Putina [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 300. dzień inwazji na Ukrainę. Armia Putina kontynuuje niszczenie krytycznej infrastruktury. - Rosja zrobi wszystko, by pozostawić Ukraińców bez światła w Boże Narodzenie i Nowy Rok, dlatego prawdopodobnie siły rosyjskie szykują się do kolejnych ataków na nasze obiekty energetyczne - przekazał premier Ukrainy Denys Szmyhal. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał z kolei, że nadchodzące dni będą kluczowe. - Ten tydzień jest wyjątkowo ważny dla naszego państwa. Musimy uzyskać wsparcie, by przetrwać zimę i nadchodzący rok, aby ukraińska flaga ostatecznie zawisła na wszystkich odcinkach naszej granicy - oświadczył. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.