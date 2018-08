IMGW ostrzega: narastający upał, potężne burze i nagłe ochłodzenie

Przed nami dwa bardzo niespokojne dni w pogodzie. W czwartek i w piątek przez Polskę przejdą potężne burze, po których gwałtownie, ale przejściowo - znacznie się ochłodzi. Tymczasem w całej Europie trwa liczenie strat związanych z upałami i pada pytanie: czy teraz tak będzie wyglądało każde lato.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza opadów po godz. 18 w piątek 10 sierpnia. To wtedy burze i ulewy, które przyniesie niż będą najgwałtowniejsze (screen/wxcharts.eu)

Gorące, zwrotnikowe powietrze, które napływa do nas znad Afryki, sprawuia, że temperatura maksymalna powietrza w wielu miejscach Polski przekracza 30 st. C. Ostrzeżenie IMGW 3. stopnia obowiązuje dla woj. lubuskiego, a 2. stopnia dla niemal całego pozostałego obszaru Polski (oprócz krańców wschodnich i zachodniej części pasa wybrzeża).

Nie inaczej będzie w czwartek: od 28-30 st. C na wschodzie kraju do 35 st. C na zachodzie. Niewykluczone, że lokalnie termometry pokażą powyżej 37 st. C. Jednak już w nocy na wąski pas graniczny zachodniej Polski nasunie się zatoka chłodnego niżu Pojawią się burze frontowe z silnymi, a miejscami ulewnymi opadami deszczu i wiatrem dochodzącym w porywach do 50-60 km/h.

W czwartkowe od rana zatoka niżowa z aktywnym chłodnym frontem atmosferycznym przesuwać się będzie na wschód - ostrzega Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB.

Prognozowane temperatury i strefy burzowe w czwartek

WP.PL Podziel się

Pioruny, gradobicia i nagłe ochłodzenie

Front zwolni i, przesuwając się w kierunku centrum kraju, przyniesie kolejne potężne burze. Chmury cumulonimbus będą wypiętrzone na ponad 10 km Po burzach temperatura powietrza miejscami spadnie nawet o 10 st. C.

W nocy z czwartku na piątek, front chłodny będzie znajdował się na obszarze od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. W strefie frontu i na jego przedpolu, w upalnej i bardzo wilgotnej masie powietrza występować będą burze z ulewnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Burzom mogą towarzyszyć również opady gradu. W niektórych miejscowościach spaść może nawet 60 litrów deszczu na metr kwadratowy.

W piątek druga odsłona - jeszcze mocniejsza

W piątek we wschodniej połowie kraju nadal będzie upalnie, a miejscami temperatura powietrza osiągnie 33 st. C. Na zachodzie i północnym zachodzie, po przejściu frontu atmosferycznego, zanotujemy wyraźne ochłodzenie. Temperatura w tej części kraju spadnie do 22-25 st. C.

Duża różnica temperatury między wschodem i zachodem kraju spowoduje gwałtowne zjawiska burzowe, podczas których spodziewane są ulewne opady deszczu, gradobicia i silne porywy wiatru przekraczające 80 km/h. W tym dniu strefa frontu przebiegać będzie na linii od Pomorza przez centrum po Śląski i Małopolskę i powoli odsuwać się będzie na wschód.

Prognozowane temperatury i strefy burzowe w piątek

WP.PL Podziel się

Sprawdź aktualną prognozę dla twojego regionu w naszym serwisie pogoda.wp.pl

Teraz tak będzie wyglądało lato

W sobotę w całym kraju będzie zdecydowanie chłodniej: 22-26 st. C. Nad samym morzem i w rejonach przedgórskich miejscami temperatura spadnie nawet poniżej 20 kresek. To dzień, w którym wieczorem powinniśmy sięgnąć po nieco cieplejsze ubrania. Jednak już niedziela i poniedziałek znów zapowiadają się upalnie - z temperaturami powyżej 30 st. C.

Na odpoczynek od morderczego gorąca nie mamy co liczyć. Eksperci spierają się, czy zmiany w klimacie oznaczają także bardziej upalne letnie miesiące w Europie w kolejnych latach.

- Na podstawie obserwacji, widzimy wyraźnie, że częstotliwość tych gorączek na całym świecie znacznie się zwiększyła - podkreśla w rozmowie z magazynem Komisji Europejskiej "Horizon" dr Peter Stott z Uniwersytetu w Exter w Wielkiej Brytanii. Dodaje, że zwiększył się zasięg występowania anomalii pogodowych, a podobnie może być za rok.

Masz newsa, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Topią się autostrady, umierają ludzie

Tak długie fale upałów to olbrzymie straty dla gospodarki. Podobnie jak rolnicy z Polski, z suszą zmagają się Niemcy, Francja czy kraje Beneluksu. Wszędzie spodziewane są plony o co najmniej 60 proc. niższe od średnich. Oprócz Greków z pożarami lasów i łąk walczą też Szwedzi i Portugalczycy (tam temperatura w cieniu sięga 47 st. C). Mniejsze pożary gaszono w Niemczech, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Łotwie oraz Ukrainie.

Zobacz też: Wysoka temperatura wpływa na jakość leków

Z upałami zmagają się także Stany Zjednoczone (pożary wokół Los Angeles są największe w historii Kalifornii), Kanada, ale także Korea Południowa i Japonia (w tej ostatniej z powodu upałów zmarło co najmniej 77 osób).

Rekordowe temperatury to sprawdzian także dla drogowców - w Holandii zamknięto odcinki autostrad, których jezdnie po prostu zaczęły się topić. Na lotnisku w Hanowerze upał uszkodził z kolei pas startowy.

Przez wielotygodniowe fale gorąca obniża się również poziom wód w rzekach i jeziorach (włoskie jezioro Lago Maggiore traci codziennie 3 cm poziomu wody). W niemieckiej Brandenburgii niemal całkowicie wyschła rzeka Czarna Elstera.

W wodzie zaczyna brakować tlenu, a to zabija zwierzęta wodne. Ryby masowo giną na Warmii i Mazurach, ale podobnie jest w Niemczech, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii - podaje gazeta.pl. Topią się też lodowce. Najwyższy do niedawna szczyt Szwecji - Kebnekaise - stracił swój tytuł po tym, jak pod wpływem upałów stopniał o 4 m.