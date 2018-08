Upały w Polsce 2018. Jak zadbać o zwierzęta w upalne dni?

Rekordowe upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Dowiedz się jak uchronić naszych pupili przed przed skutkami gorąca.

Fala upałów w Polsce doskwiera nie tylko ludziom

Rekordowe upały - jak zadbać o zwierzaka?

Ulgę w gorący dzień może zapewnić chociażby bandana, okład lub chłodzący wkład do legowiska naszego psa lub kota. Ważne, żeby ułożyć legowisko naszego pupila w zacienionym miejscu i zapewnić mu stały dostęp do świeżej, chłodnej wody. W okresie największych upałów nie powinno się zabierać zwierząt na długie spacery. Najlepsza pora na wyprowadzanie psa to wczesny ranek lub późny wieczór, a nawet na taki spacer powinno się zabrać wodę w wygodnym poidełku. Nie powinno się również zmuszać czworonogów do niepotrzebnej aktywności fizycznej. Jeżeli przewozimy zwierzęta samochodem musimy mieć pod uwadze, że pod żadnym pozorem nie można zostawiać psa lub kota w upalny dzień w aucie.