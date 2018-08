Upały w Polsce zagrażają życiu. Oparzenia słoneczne, przegrzanie, udar - jak się przed nimi chronić?

Polska ogarnięta falą upałów. Jest gorąco, a będzie jeszcze gorzej. Sprawdź, co może nam dolegać i jak udzielić pierwszej pomocy

Upały w Polsce – co może nam dolegać?

Oparzenia słoneczne – objawy i pierwsza pomoc

Przegrzanie – objawy i pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc: Należy niezwłocznie ułożyć osobę poszkodowaną w chłodnym miejscu i unieść jej nogi na wysokość 20-30 cm. Trzeba poluzować ubranie i za pomocną zimnej, mokrej tkaniny przygotować okład służący do obniżenia temperatury. Wodę powinno podawać się wraz z solą. Najlepiej jeżeli chory będzie spożywał ją małymi łykami. Jeżeli wystąpią utraty świadomości przy wyczuwalnych oddechu i tętnie, zaleca się ułożyć poszkodowanego na boku.

Udar słoneczny – objawy i pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc: Należy jak najszybciej odprowadzić chorego lub przenieść chorego w zaciemnione miejsce. Jeżeli twarz poszkodowanego jest blada zaleca się, żeby ułożyć głowę niżej od tułowia. Gdy twarz jest czerwona lepiej położyć chorego w pozycji półleżącej. Głowę i klatkę piersiową powinno się przykryć zimnymi okładami. Niezwykle ważne jest, żeby co monitorować temperaturę ciała (mierzyć ją nawet co 10 min!). Gdy obniży się do 38 stopni ochładzanie można przerwać.