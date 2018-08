IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia. Nadejdą upały zagrażające życiu

Powrót afrykańskich upałów już wkrótce. Synoptycy szacują, że temperatura skoczy nawet do 37 stopni. Z tego powodu Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej po raz kolejny wydał ostrzeżenia. Pojawiły się również alerty najwyższego stopnia dla zachodnich i południowo-zachodnich województw. To pierwsza taka sytuacja tego lata.

W najbliższych dniach pozostaniemy pod wpływem pogodnego i rozległego wyżu o imieniu "Johannes" (czyli polskiego "Jana"), który znad południowo-wschodniej Polski powoli będzie przemieszczał się nad Ukrainę. W najbliższych dniach to właśnie "Jan" sprowadzi do nas gorące powietrze znad północnej Afryki i Turcji. Napływ tak gorących i suchych mas powietrza sprawi, że ponownie nawiedzi nas kilkudniowa fala afrykańskich upałów, podczas których temperatura w cieniu przekraczać będzie 30. kreskę.

Jedno jest pewne. Przez najbliższy tydzień odpoczniemy od gwałtownych burz, które przy ostatnich upałach doprowadzały w do groźnych nawałnic w niektórych częściach kraju. Gwałtowne burze wraz z porywistym wiatrem pojawią się dopiero w piątek w centrum i na wschodzie kraju. Wówczas przez Polskę będzie przemieszczał się front chłodny, który będzie ścierał się z afrykański, powietrzem z zachodu.

Pogoda na tydzień: od 6 do 12 sierpnia

We wtorek 30-stopniowy upał odczujemy w wąskim pasie zachodniej Polski. Najcieplej będzie wzdłuż linii Gorzów – Słubice – Zielona Góra. W tych miejscach temperatura ma wynosić nawet 33 stopni.

Czwartek będzie najgorętszym dniem w nadchodzącym tygodniu. Upalny dzień z temperaturą powyżej 30 stopni zapowiada się prawie w całym kraju. Synoptycy zapowiadają, że w centrum temperatura dobije do 34 stopni, a na zachodzie nawet do 36. Rekord padnie na odcinku Słubice-Zielona Góra, gdzie termometry pokażą 37 stopni w cieniu. Temperatura poniżej 30 stopni będzie obowiązywać tylko w wąskim pasie wschodnim: na Mazurach i na Podlasiu, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu.

W piątek nad Polską pojawi się front burzowy. Z zachodu napłynie do nas chłodniejsze powietrze, temperatura w tamtym rejonie spadnie do około 25 stopni. Jednak na rozgrzanym wschodzie wciąż temperatura będzie sięgać powyżej 30 kreski. Najcieplej będzie pasie od Ostrołęki po Warszawę, gdzie termometry pokażą nawet do 35 stopni.