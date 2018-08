Bruzda niskiego ciśnienia przyniesie gorące powietrze. Upał może zabić na 27 sposobów

Najnowsza prognoza pogody na początek sierpnia 2018. Nad Polską utworzy się bruzda niskiego ciśnienia. Niczym korytem rzeki popłynie nią gorące powietrze z południa Europy. Właśnie to zjawisko może wywołać przypadki śmierci z powodu gorąca.

Bruzda niskiego ciśnienia przyniesie gorące powietrze (windy.com, Fot: WP)

- Dostaniemy się w bruzdę niskiego ciśnienia, dolinę niżową - powiedziała w TVN24 Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo. - Ta bruzda niskiego ciśnienia to jest taka dolina, którą niczym korytem rzeki będzie płynąć gorące powietrze - tłumaczyła.

Bruzdę niskiego ciśnienia widać już w prognozie serwisu Windy.com. Polska znajdzie się pomiędzy dwoma ośrodkami wyższego ciśnienia. Jeden znajduje się nad Białorusią, drugi nad Szwajcarią. Doliną, która przebiega dokładnie nad Polską, popłynie gorące powietrze z południa kontynentu. Fala upałów nawiedzi Polskę w środę i czwartek. Z 90-procentowym prawdopodobieństwem wiadomo, że temperatury w woj. lubuskim sięgną nawet 37 stopni C. IMGW wydał ostrzeżenie najwyższego, 3 stopnia. Oznacza ono, że nadejdą upały zagrażające życiu.

Upały nad Polską. Jak mogą zabić człowieka?

Mechanizm śmierci zbadał i opublikował prof. Camilo Mora z Uniwersytetu Hawajskiego. - Śmierć w wyniku fali upału jest jak horror, w którym mamy do wyboru 27 różnych złych zakończeń - powiedział prof. Mora, publikując wyniki swoich badań. Naukowiec przebadał dokumentację medyczną osób, które zmarły w wyniku upałów. Zidentyfikował pięć mechanizmów fizjologicznych, które dotykają siedmiu żywotnych organów.

Gdy ciało jest wystawione na nadmierny upał, broni się kierując więcej krwi do skóry. To ma nas schłodzić. Jednak w ten sposób innym ważnym organom brakuje krwi i dochodzi do niedokrwienia. To zaś powoduje niedotlenienie i uszkodzenie tkanek mózgu, serca, nerek, wątroby.

- Jeśli temperatura ciała jest wyższa od optymalnej, dochodzi też do bezpośredniego uszkodzenia komórek wskutek cytotoksyczności cieplnej. Niedokrwienie i cytotoksyczność to śmiertelnie niebezpieczne mechanizmy - pisze Mariusz Błoński z serwisu kopalniawiedzy.pl, analizując badania prof. Mory.

Kolejny śmiertelny mechanizm to powstanie skrzepów krwi, które mogą zablokować dopływ krwi do mózgu, nerek, wątroby i płuc. Wywołują je białka kontrolujące krzepnięcie krwi, stając się nadreaktywne. Z kolei ten zespół wywołuje deficyt białek odpowiedzialnych za krzepnięcie. Może więc dojść do śmiertelnego krwotoku. Wynika z tego, że ostrzeżenia IMGW nie są na wyrost. Na początku lipca fala upałów w kanadyjskiej prowincji Quebec spowodowała zgon co najmniej 54 osób.

Pogoda sierpień 2018. Jest nadzieja na ochłodzenie

Jednak na horyzoncie pojawiała się nadzieja na ochłodzenie. Po bruździe niskiego ciśnienia może nadciągnąć nad Polskę zatoka chłodu i uratować nas od afrykańskich upałów.

"Zatoka frontu chłodnego" (na fot powyżej) znajduje się na wysokości kanału La Manche i zachodnich krańców Francji. Rozpoczęła wędrówkę na wschód i jak pisze Henryk Piwkowski, synoptyk serwisu ICM Meteo, powinna wkrótce dotrzeć do Polski, przynosząc powiew chłodniejszego powietrza znad Atlantyku. Według najnowszych prognoz ochłodzenie dotrze do Polski w piątek i w sobotę. Temperatura spadnie do miłego letniego komfortu, czyli około 24 stopni C za dna i około 16-18 stopni w nocy. Pojawią się też burze i przelotne deszcze.