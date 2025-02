Hołownia pójdzie na urlop? Stanowcza deklaracja

– Urlop z całą pewnością będę planował, bo już widzę, że nie da się połączyć wszystkich obowiązków marszałka Sejmu i bycia w tym gorącym okresie kampanii , natomiast dopóki będę mógł technicznie i logistycznie te obowiązki połączyć, to będę to robił – zapowiedział Hołownia.

Marszałek Sejmu podkreślił, że jego stanowisko jest polityczne, co odróżnia je od funkcji prezesa IPN. – Poza tym, nawet gdybym ten urlop wziął, są takie obowiązki związane z moją konstytucyjną funkcją i pozycją, w których nikt nie może mnie zastąpić . Mogę delegować obowiązki związane np. z prowadzeniem obrad, ale tylko ja mogę zwoływać posiedzenia Sejmu, przesyłać ustawy do prezydenta. Jest cała kategoria czynności, które mogę wykonywać tylko ja, będąc marszałkiem Sejmu – stwierdził.

Hołownia odniósł się również do sytuacji innych kandydatów, takich jak Karol Nawrocki, który wziął urlop od funkcji prezesa IPN, oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który zapowiedział urlop w dniach prowadzenia kampanii.

Hołownia skomentował także zarzuty wobec Nawrockiego dotyczące nadużywania służbowego apartamentu oraz krytyki jego pracy w IPN. – Dla dobra tego całego procesu uważam, że Nawrocki nie powinien już łączyć funkcji kandydata na prezydenta z kierowaniem IPN, nawet w formie prezesa urlopowanego. Polska potrzebuje – i wydaje na to z roku na rok coraz więcej pieniędzy, to są setki milionów złotych – potrzebuje Instytutu Pamięci Narodowej, który dba o pamięć narodową, a nie jest – albo może być, jak to niektórzy rozpisują – Instytutem Promocji Nawrockiego – ocenił Hołownia.