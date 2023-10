Grzybobranie 2023. Czy po przymrozkach rosną grzyby? "Spieszcie się!"

"Pierwszy kilometr po lesie a kosz pusty. Dopiero w lasach bukowych znalazłem kilka gniazd po 3-4 borowiki. W sumie do kosza wpadło 20 młodych borowików. (...) Jest nadzieja, że to jeszcze nie koniec sezonu bo wszystkie borowiki, rydze i podgrzybki to grzyby bardzo młode. Natomiast kozaki pomarańczowe, chociaż bardzo młode, wyglądały, jakby zakończyły wzrost (lokalny przymrozek?)" - informuje jeden z internautów.