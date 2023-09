Gdzie na grzyby? "Ludzi brak, jak i grzybów"

Każdego roku w sezonie grzybowym służby i leśnicy przypominają o zasadach, których należy przestrzegać w czasie grzybobrania. Podstawowa z nich wskazuje, by zbierać wyłączne owocniki jadalne, co do których przydatności do spożycia nie ma żadnych wątpliwości. "Niejeden wygląda jak gołąbek, a okazuje się muchomorem" - przypomina GIS. Należy również unikać zbioru bardzo młodych lub bardzo starych grzybów.