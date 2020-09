Grzyby jadalne. Nie tylko borowik, rydz i koźlarz. Czy znasz te grzyby?

Grzyby. Które grzyby są jadalne?

Wybierając się na grzyby , musimy przede wszystkim wiedzieć, jak rozpoznać grzyby jadalne i jak odróżnić je od trujących. Wszystko po to, by grzybobranie nie skończyło się w szpitalu.

Jeśli ktoś nie zna grzybów i nie wie, które to grzyby jadalne , a które nie, powinien do lasu wybrać się z kimś, kto ma wiedzę na ten temat, ewentualnie dokładnie przestudiować wcześniej atlas grzybów.

Grzyby jadalne. Które to grzyby jadalne?

Najpopularniejsze grzyby jadalne, które - chociaż same ich nazwy - zna niemal każdy, to: borowik szlachetny, rydz, podgrzybek brunatny, maślak, kania, pieprznik jadalny, gąska czy koźlarz. Ale to oczywiście nie wszystkie grzyby jadalne, na jakie można natrafić w lesie. Jest jeszcze mnóstwo innych grzybów, które także możemy zerwać i przyrządzić do jedzenia, bez obawy, że zaszkodzą naszemu zdrowiu.