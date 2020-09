Grzyby. Jadalne, niejadalne i trujące. Jak je odróżnić?

Jadalny, niejadalny czy trujący? - Jeśli masz wątpliwość i nie wiesz co to za grzyb, to go nie zbieraj. Jakie grzyby powinniśmy zbierać? Odpowiedź poniżej.

Sezon na grzybywłaśnie się rozpoczyna, podpowiadamy gdzie pojechać. Apelujemy o ostrożność podczas grzybobrania i podpowiadamy jak odróżnić grzyby jadalne od niejadalnych i trujących. Grzyby dzielimy na jadalne, w tym dopuszczone do obrotu handlowego i niedopuszczone do obrotu, grzyby niejadalne oraz trujące.

- Zbierając grzyby, należy przede wszystkim kierować się zasadą dużych owocników, grzybów dojrzałych, ponieważ pozwala to na precyzyjniejsze określenie różnic grzybów jadalnych, a trujących, które często są do siebie bardzo podobne. Co więcej, pamiętajmy o wyciąganiu lub wykręcaniu grzybów, a nie ich wycinaniu - mówiła Mirosława Synak klasyfikator grzybów świeżych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie w rozmowie z dziennikbaltycki.pl

Jak odróżnić grzyby?

Nie ma żadnych sposobów na odróżnienie grzybów niejadalnych czy trujących od jadalnych. Zdarza się, że grzyby o przyjemnym zapachu są śmiertelnie niebezpieczne (np. muchomor sromotnikowy), zaś te o podejrzanym i mało zachęcającym wyglądzie to często grzyby jadalne (przykład: lejkowiec dęty).

Grzybobranie 2.0. Poszliśmy z leśnikiem na grzyby, by zrobić test. Efekt nas zaskoczył

Grzybów jadalnych jest w naszym kraju ok. 1300 gatunków (do obrotu dopuszczonych jest ponad czterdzieści - reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia). Z kolei grzybów trujących wyróżnia się ok. 200 gatunków (w tym kilka śmiertelnie, jak np. muchomor sromotnikowy, zwany też zielonawym).

Grzyby jadalne w Polsce

Grzyby jadalne produkują jadalne owocniki, które po przyrządzeniu, nie wpływają negatywnie na stan zdrowia człowieka. Obecnie w Polsce dopuszczone do obrotu są 44 gatunki grzybów jadalnych. Mimo ogromnej ilości zbiera się zaledwie kilkanaście gatunków, a do najbardziej znanych i najczęściej zbieranych należą:

borowik szlachetny

koźlarz babka i koźlarz czerwony

maślak zwyczajny i maślak ziarnisty

podgrzybek brunatny

boczniak

Grzyby niejadalne w Polsce

Grzyby niejadalne to takie, które nie nadają się do spożycia głównie ze względu na smak i zapach, ale też twardość miąższu, ciężkostrawność, a czasem i toksyny. W Polsce występują bardzo licznie. Pomylenie grzyba niejadalnego z grzybem jadalnym może jedynie doprowadzić do powstania pewnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Do grzybów niejadalnych można zaliczyć między innymi:

borowika gładkotrzonowego

buławke pałeczkowatą

gołąbka krwistego i gołąbka lepkiego

Grzyby trujące w Polsce

Grzyby trujące to grupa grzybów, głównie kapeluszowych, zawierających substancje trujące w ilościach toksycznych dla ludzi. Grzyby trujące dzieli się według toksyn, które wytwarzają oraz ich oddziaływania na organizm człowieka. Grzyby trujące rosną licznie w lasach i zdarza się, że są mylone z grzybami jadalnymi. Każde zatrucie daje inne objawy, a niektóre zatrucia bywają śmiertelne. Między innymi te grzyby należy omijać w lesie:

muchomor sromotnikowy i muchomor czerwony

borowik purpurowy i borowik szatański

maślanka wiązkowa