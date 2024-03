Groźby Putina. "Polska pojawia się regularnie jako źródło zagrożenia"

Menkiszak zwrócił również uwagę na to, że głównym czynnikiem odstraszania z punktu widzenia rosyjskiej percepcji, jest zdolność USA do udzielenia natychmiastowego wsparcia wojskowego i użycia potężnego potencjału militarnego. - Gdyby Rosjanie doszli do wniosku, że po zwycięstwie Donalda Trumpa polityka amerykańska w zakresie bezpieczeństwa transatlantyckiego ulega zmianie – a bazując na niektórych wypowiedziach Trumpa, widzimy, że nie jest to wykluczone – Rosjanie będą stosować coraz bardziej agresywne metody - ocenił.