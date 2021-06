Ktoś sieje strach? Nowe dane rządu pokazują rozłam w akcji szczepień

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy serwis "Szczepienia Gmin", pokazujący, jak akcja szczepień przeciwko COVID-19 przebiega na poziomie małych miejscowości. Na przedstawione dane nie wpływa już tzw. turystyka szczepionkowa, bo uwzględniają one miejsce zamieszkania pacjentów. Pozwala to dokładnie ocenić, ile osób zaszczepiło się w lokalnych społecznościach, bez względu na to, dokąd pacjent pojechał na zastrzyk.