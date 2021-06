Ratownik pokonał tysiące kilometrów, by zaszczepić bieszczadzkich samotników. "Przydałby się koń"

Bieszczady. Szczepienia na COVID-19

Szczepienia w terenie to także wyścig z czasem. Niektóre ze szczepionek, aby zachować skuteczność, muszą być podane kilka godzin po rozmrożeniu i przygotowaniu. - Było i tak, że na wieczór zostawały nam 3-4 niewykorzystane dawki, do kolejnego domu daleko, ciemno albo zaskoczyła nas śnieżyca. Chodziliśmy od drzwi do drzwi, szukając chętnych do szczepienia. Nic się nie zmarnowało - opowiada Arkadiusz Nurek.