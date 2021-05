Koronawirus. Nie zarejestrowałeś się na szczepienie? Będzie "rozmowa uświadamiająca"

Kontaktu z pacjentami oczekuje również od Narodowego Funduszu Zdrowia. "Nie mamy wątpliwości, że to właśnie Państwo jesteście największym autorytetem dla swoich pacjentów i bez waszego wsparcia i mądrej argumentacji wielu mieszkańców Polski może odstąpić od szczepienia, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego, zwracamy się do Państwa o dodatkową aktywność w zachęcaniu osób w wieku 60+ do uczestnictwa w szczepieniach przeciwko COVID-19" - pisze do lekarzy NFZ.