Koronawirus. Zmiana priorytetów w kolejce do szczepień. Ekspert wyjaśnia plan rządu

Szczepienie na COVID-19. Zmiany w kolejce szczepień

Pacjenci krócej poczekają na drugą dawkę szczepionki - wynika z deklaracji ministra Michała Dworczyka, rządowego pełnomocnika ds. szczepień. Drugą dawkę szczepionki Pfizera i Moderny pacjenci mogliby otrzymać już po 21 dniach, a nie jak dotychczas po 6 tygodniach. Dla szczepionki AstraZeneca okres pomiędzy dawkami ma się skrócić z 12 do 6 tygodni. O sprawie informowało radio RMF FM.

- Schemat podawania dawek szczepionki w rzeczywistości służył do sterowania kolejką szczepień. Wobec problemów z dostawami w marcu wydłużono te odstępy po to, aby jak najwięcej osób mogło przyjąć pierwszą dawkę, uzyskując częściową ochronę przed COVID-19 - tłumaczy dr Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (zrzesza ono ekspertów z dziedziny szczepień ochronnych).

- Obecnie tych dostaw jest więcej, wracamy więc do poprzedniego tempa, w którym chodzi o to, aby jak najwięcej szczepionek było podawanych. Skrócenie odstępów pomiędzy dawkami oznacza też, że więcej pacjentów będzie w pełni zaszczepionych przed wakacjami. To duże ułatwienie dla osób, które planują wyjazdy zagraniczne. Zaszczepieni nie podlegają kwarantannie po powrocie i nie muszą wykonywać testu na granicy - mówi dalej dr Kuchar.