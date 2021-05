Szczepienia dzieci i młodzieży coraz bliżej. Co sądzą o tym Polacy? Nowy sondaż WP

Z najnowszych danych opublikowanych na stronie gov.pl wynika, że do tej pory wykonanych zostało w Polsce ponad 13 mln 670 tys. szczepień. 1 dawkę szczepionki otrzymało ponad 10 mln osób. W pełni zaszczepionych jest natomiast już 3 mln 650 tys. pacjentów.

Odpowiedź "tak" wybrało 61,3 proc. ankietowanych. Na wariant ten zdecydowało się 60 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn. Poparcie dla pomysłu szczepienia dzieci i młodzieży w grupie wiekowej od 18 do 29 lat wynosi aż 73 proc. Największymi entuzjastami tej idei są natomiast osoby z grupy wiekowej 60-69 lat (83 proc.). Taki sam pogląd dominuje również wśród mieszkańców małych miast do 50 tys. (77 proc.) oraz średnich miast do 250 tys. (64 proc.). Najwięcej zwolenników szczepień dzieci i młodzieży jest wśród osób posiadających wyższe wykształcenie (73 proc.).