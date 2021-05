Czy Polacy zdążą się zaszczepić przed IV falą? Niepokojący trend w statystykach

Liczba Polaków otrzymujących pierwszą dawkę szczepienia przeciwko COVID-19 już nie rośnie. Ostatnio dzięki włączaniu do szczepień kolejnych roczników było to 1,2 mln osób tygodniowo. Od 10 do 16 maja liczba wykonanych szczepień I dawką spadła o ponad 30 tys. To pierwszy tygodniowy spadek od połowy marca, gdy szczepienia ruszyły na szeroką skalę. Dane mogą napawać niepokojem.