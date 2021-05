Koronawirus nie daje za wygraną. A w Polsce pojawił się niebezpieczny trend. "Krytyka szczepionek przez Kościół"

31 mln osób to populacja dorosłych, którzy już teraz mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19. 11,6 mln to liczba osób zarejestrowanych już w systemie szczepień. Oznacza to, że zostali zaszczepieni (10,2 mln osób) lub mają wyznaczony termin zabiegu (czeka 1,4 mln).