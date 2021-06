Grzesiowski odniósł się do słów Morawieckiego. Ostudził entuzjazm premiera

- Niestety myślę, że premier roztacza wizję optymistyczną, ale nie do końca realistyczną. W tej chwili odporność populacyjna to poziom około 90 proc. osób uodpornionych. Nawet jeżeli przyjmiemy, że 40 proc. Polaków to ozdrowieńcy, to zaczepiliśmy zbyt mało osób dwoma dawkami, żeby uznać, że już wkrótce odporność populacyjną osiągniemy - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski. Odniósł się w ten sposób do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził ostatnio, że "za kilka lub kilkanaście tygodni osiągniemy odporność zbiorową". - To są bardziej hasła propagandowe, a my musimy być bardzo merytoryczni, bo pandemia wykorzysta każdą słabość. Jeżeli zbyt ufnie zaczniemy patrzeć w przyszłość, zapomnimy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, to we wrześniu czy w październiku znów będziemy świadkami dramatycznych scen pod szpitalami, na oddziałach intensywnej terapii no i niestety na cmentarzach - mówił Grzesiowski. Według niego, sądząc po liczbie zgonów i nowych zakażeń, w Polsce koronawirus wciąż ma przewagę na tymi, którzy z nimi walczą.

