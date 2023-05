Górale już widzą duże zmiany. "Odczuwamy lekki kryzys, jest mniej turystów"

- Ceny są wyższe niż w poprzednich sezonach, ale wynika to z tego, że opłaty mamy większe. Dostałem rachunek za prąd. Podwyżka dosłownie 100 proc. Aż się zdziwiłem, że muszę zapłacić dwa razy więcej za takie samo zużycie. Dobrze, że ogrzewanie mamy z geotermii, a nie z pieca gazowego. Nie mogę narzekać, bo wiem, że wszystko się wynajmie, mimo że teraz nie mamy zbyt wielu rezerwacji na Boże Ciało. Za to wakacje mam zarezerwowane w 90 proc. Większość to stali klienci, którzy już u nas byli - przekonuje z kolei Łukasz Ptak z Villi 16.